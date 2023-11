Le PSG s’enflamme pour sa recrue, Riolo s’agace

Pierrick Levallet

Après avoir manqué une bonne partie du début de saison avec le PSG, Kang-In Lee commence à se faire sa place dans la capitale. Recruté cet été, le joueur de 22 ans a impressionné au sein de la formation parisienne ces derniers jours. Toutefois, l'international coréen ne fait pas encore vraiment l'unanimité auprès de Daniel Riolo.

Recruté par le PSG cet été, Kang-In Lee commence à se faire son trou dans la capitale. Longtemps indisponible à cause d’une blessure puis des Jeux Asiatiques qu’il a disputé avec la Corée du Sud, le crack de 22 ans brille depuis son retour. Titulaire lors des deux dernières rencontres, le Coréen a rendu de très bonnes copies (passeur décisif contre Brest, buteur face à Montpellier ce vendredi).

Luis Enrique déclare sa flamme à Kang-In Lee

De ce fait, le PSG commence à s’enflammer pour Kang-In Lee. « C’est un recrutement magnifique de Luis Campos et du club. C’est une chance de l’avoir dans l’effectif » a notamment confié Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi après la victoire du PSG (3-0). Cependant, l’international coréen ne fait pas encore l’unanimité auprès de Daniel Riolo.

«Il a un truc qui m’agace un peu»