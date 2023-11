Le choc approche, il annonce la couleur au PSG

Pierrick Levallet

Le PSG a fait le plein de confiance ce vendredi en s'imposant contre Montpellier (3-0). Désormais, le club de la capitale se focalise sur son choc à venir contre l'AC Milan à San Siro ce mardi. Et Milan Skriniar a tenu à mettre ses coéquipiers en garde concernant l'ambiance dans le stade milanais, qu'il connaît très bien.

Ce vendredi, le PSG a pu faire le plein de confiance avant le déplacement à San Siro pour affronter l’AC Milan en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés avec la manière contre Montpellier (3-0). Cependant, la tâche promet d’être plus compliqués face aux Rossoneri ce mardi. Le pensionnaire de Serie A, dernier du groupe, est déterminé à obtenir un bon résultat devant ses supporters.

«San Siro ? C’est toujours difficile là-bas»

Milan Skriniar a d’ailleurs tenu à avertir le PSG avant le choc. « Le résultat de ce soir est parfait. On a vraiment bien joué, mais il y a encore des choses à améliorer. San Siro ? Un stade spécial, que je connais très bien. C’est toujours difficile là-bas, mais si on joue comme on a joué ce soir, ça peut le faire » a indiqué l'ancien de l'Inter en zone mixte, dans des propos rapportés par le compte X Paris_SGINFOS .

Le PSG veut rester leader de son groupe

Leader devant le Borussia Dortmund et Newcastle, le PSG entend bien conserver la tête de son groupe ce mardi. Pour cela, le club de la capitale devra réitérer sa performance du 25 octobre dernier contre l’AC Milan (victoire 3-0). Rendez-vous ce mardi !