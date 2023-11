PSG : Il prépare déjà sa vengeance

Axel Cornic

Après la désillusion face à Newcastle (4-1), le Paris Saint-Germain s’est brillamment rattrapé face à l’AC Milan (3-0) s’installant à la première place du groupe F de la ligue des Champions. Mais ce n’est pas fini, puisque les hommes se déplaceront à San Siro ce mardi 7 novembre et les Rossoneri semblent être prêt à les accueillir.

Le chemin du PSG en Ligue des Champions est encore très long et il passera notamment par Milan, avec un choc qui pourrait bien être crucial pour la suite de la compétition. L’AC Milan est en effet bon dernier du groupe F et les Parisiens sont prévenus, puisque les Rossoneri doivent gagner la prochaine rencontre pour continuer à espérer une qualification.

L’AC Milan lance le choc face au PSG

En conférence de presse ce vendredi, Stefano Pioli a fait une revue des troupes en vue du match de Ligue des Champions contre le PSG. « Loftus-Cheek va bien et sera là, Pulisic par précaution ne sera pas là demain mais ce sera avec le PSG, tout comme Chukwueze. Kjaer de bonnes chances pour mardi » a expliqué l’entraîneur milanais, qui est très critique depuis le début de la saison.

« C'est normal que nous soyons critiqués et que je sois critiqué si Milan ne gagne pas pendant trois matchs »