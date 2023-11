Il lance un plan pour renverser le PSG

Axel Cornic

Fragilisé, Stefano Pioli doit redresser la barre avec son AC Milan, en Serie A comme en Ligue des Champions et le match retour face au Paris Saint-Germain du 7 novembre prochain semble être l’occasion parfaite. En tout cas du côté de Milanello on semble préparer au mieux cette rencontre après avoir nettement perdu la dernière (3-0).

Après la désillusion conte Newcastle (4-1), le PSG a su rebondir à la perfection avec une rencontre à sens unique contre l’AC Milan. Les hommes de Luis Enrique se sont illustrés, avec notamment un Warren Zaïre-Emery qui a crevé l’écran.

« Le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir »

Mais ce match est un véritable faux pas pour l’AC Milan, qui a dégringolé à la dernière place du groupe F. « Au classement, c’est évident que nous ne sommes pas bien placés. Honnêtement, j’espérais clairement un autre résultat de notre part » avait déclaré le coach milanais Stefano Pioli, après la défaite contre le PSG. « Le prochain match contre le PSG sera décisif et nous essaierons de faire mieux que ce soir. Je pense que nous avons vu des choses positives, mais sur le plan technique nous devons absolument être plus précis, plus efficaces ».

Pioli prépare son plan anti-PSG