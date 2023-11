PSG : Zaïre-Emery vise un nouveau record historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déjà pressenti pour figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps en équipe de France A, Warren Zaïre-Emery pourrait ainsi devenir le plus jeune sélectionné de toute l'histoire des Bleus, détrônant ainsi un certain Eduardo Camavinga. Et le jeune crack du PSG ne cache même plus cette ambition...

Interrogé lundi soir à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, Didier Deschamps laissait entendre que Warren Zaïre-Emery, actuellement en pleine bourre avec le PSG, pourrait figurer dans sa prochaine liste en équipe de France : « Oui, il me plaît, je l’ai déjà dit mais il plaît à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaîne des performances de très haut niveau donc c’est une très bonne chose Il est Français donc il est susceptible d’être sélectionné tôt ou tard », a confié le sélectionneur national au micro de La Chaine L'EQUIPE. Et de son côté, le jeune crack du PSG souhaite débarquer chez les Bleus dès ce mois de novembre avec un record à la clé...

Zaïre-Emery veut surclasser Camavinga

Dans un large entretien accordé au média italien Tuttosport ce mercredi, Warren Zaïre-Emery se confie sur sa probable convocation dans la prochain liste des Bleus : « Mes prochains objectifs ? Tout d'abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga », confie le milieu de terrain du PSG. En effet, actuellement âgé de 17 ans et 8 mois, Zaïre-Emery pourrait donc battre le record de précocité en équipe de France, que détient encore à ce jour Camavinga, qui avait honoré sa première sélection à 17 ans, 9 mois et 29 jours.

Le Top 5 des plus jeunes capés

Warren Zaïre-Emery, qui empile les records de précocité depuis quelques mois avec son éclosion inattendue au PSG, pourrait donc prendre la tête du classement des plus jeunes sélectionnés de toute l'histoire de l'équipe de France. Un Top 5 actuellement dominé donc par Eduardo Camavinga, qui devance Maryan Wisniewski (sélectionné à 18 ans, 2 mois et 2 jours), Kylian Mbappé (18 ans, 3 mois et 5 jours), Georges Lech (18 ans, 4 mois et 24 jours) et Serge Chiesa (18 ans, 8 mois et 16 jours). Fin du suspens le 9 novembre, date de l'annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps.