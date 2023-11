« Pas un grand joueur », une anomalie est relevée au PSG

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été au PSG en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar s’impose progressivement comme l’un des joueurs importants au sein du système de Luis Enrique. Anciens joueurs du PSG, Eric Rabesandratana et Alain Roche estiment que s’il n’est pas une star, le Slovaque fonctionne très bien aux côtés de Marquinhos, mais pas de Danilo Pereira.

Ce jeudi, Luis Enrique avouait face à la presse qu’il appréciait énormément les qualités de Milan Skriniar. Arrivé libre au PSG cet été en provenance de l’Inter Milan, le joueur de 28 ans est pour le moment le joueur de champ le plus utilisé par le technicien espagnol à Paris. Et pour cause, s’il n’a rien du défenseur moderne, Skriniar rassure dans le duel, et ce malgré une prestation ratée en Ligue des Champions face à Newcastle le 4 octobre dernier. Autre particularité du Slovaque, ce dernier paraît rayonnant lorsqu’il évolue aux côtés du capitaine Marquinhos, beaucoup moins lorsqu’il est aligné avec Danilo Pereira.

« C’est ce que le PSG recherchait »

Une anomalie qu’ont tenté de décrypter les anciens joueurs du PSG Eric Rabesandratana et Alain Roche. « Ce n'est pas un grand joueur mais c'est un soldat et tu en as besoin dans un groupe. Il défend bien. Il joue pour le collectif et c'est ce que le PSG recherchait. Il est meilleur associé à Marquinhos qu'à Danilo, qui n'est pas un défenseur central. Skriniar est plus stoppeur et Marquinhos va plus vite. Entre les deux, ça semble matcher. Après, il faudra voir face à une opposition plus relevée que ce qu'ils ont rencontré jusqu'alors » , déclare Rabesandratana à l’Équipe .

« Ça offre plus de possibilités à Luis Enrique »