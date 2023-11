PSG : Luis Enrique se régale avec cette recrue, il valide

Benjamin Labrousse

Arrivé libre au PSG cet été en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar donne pour le moment pleinement satisfaction à Luis Enrique et son staff. Alors que le technicien espagnol a avoué ce jeudi qu’il aimait beaucoup le Slovaque, Alain Roche semble également être tombé sous le charme du défenseur de 28 ans.

« Milan Skriniar, plus que tous les messages que je pourrais faire passer à son sujet, il faut surtout regarder ses minutes jouées et le contenu. C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément. Il a une grosse expérience internationale, il apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur central » . Voilà ce que déclarait Luis Enrique à propos de Milan Skriniar ce jeudi en conférence de presse. Arrivé cet été au PSG, le Slovaque s’est pour le moment imposé en tant que titulaire indiscutable en tant que défenseur axial gauche.

Milan Skriniar plaît à Luis Enrique.

Alors que comme le relève l’Équipe dans son édition du jour, Milan Skriniar est le joueur de champ le plus utilisé du PSG en ce début de saison, ce dernier ne correspond pas forcément au profil du défenseur moderne. Dans son style, l’ancien de l’Inter Milan apparaît comme un stoppeur rugueux, bon dans les duels à la fois au sol et aérien, mais également comme un relanceur correct, une caractéristique absolument nécessaire pour un défenseur évoluant dans un système mis en place par Luis Enrique.

« C'est un défenseur sobre, un peu ancienne génération »