C'est confirmé, Deschamps réserve une grande surprise au PSG ?

Alexis Brunet

Titulaire depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery impressionne au sein du PSG. Le joueur de 17 ans a notamment délivré deux passes décisives face à l'AC Milan, et il a marqué un très beau but quatre jours plus tard face à Brest. Des prestations qui ont forcément attiré l'œil de Didier Deschamps, et le milieu de terrain pourrait très prochainement être appelé en Equipe de France A, par le sélectionneur.

Le PSG a réalisé un gros mercato estival. Le club de la capitale a misé par exemple plus de 90M€ sur Randal Kolo Muani. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort n'est pas le seul renfort de l'été en attaque, car le club de la capitale a aussi misé beaucoup sur Ousmane Dembélé, ou bien Gonçalo Ramos, arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, fixée à 80M€, bonus compris.

Zaïre-Emery s'est imposé au milieu

Le PSG s'est donc bien renforcé en attaque, mais au milieu de terrain le club de la capitale n'a pas fait trop de folie. Le champion de France a juste misé 60M€ sur le prometteur Manuel Ugarte. Cher Ndour est lui arrivé libre, et Warren Zaïre-Emery a pris une grosse ampleur dans l'entrejeu. Le jeune Français de 17 ans s'est imposé comme titulaire cette saison, et il ne sort que rarement du onze de départ de Luis Enrique. Il a notamment réalisé un grand match face à l'AC Milan en Ligue des champions, avec deux passes décisives à la clé.

PSG : Verratti interpelle Mbappé pour son transfert https://t.co/AB16DFYh0n pic.twitter.com/gFiScNkG2Y — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Zaïre-Emery pourrait être appelé par Deschamps