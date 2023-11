PSG : Luis Enrique fait un clin d’œil à Galtier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery avait néanmoins découvert le monde professionnel l'an passé sous la houlette de Christophe Galtier. Et le nouvel entraîneur du PSG ne manque pas de le rappeler en rendant hommage à son prédécesseur.

Du haut de ses 17 ans et alors qu'il se trouve désormais aux portes de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery fait partie des grands phénomènes du moment au PSG. Le jeune milieu de terrain affiche une excellente dynamique depuis le début de le saison, où il a profité de la nomination de Luis Enrique pour s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu.

Le PSG interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery ! https://t.co/xUw34YVtho pic.twitter.com/Ebv8reKOU3 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« C'est Galtier qui l'a découvert avant »

Interrogé en conférence de presse au sujet de son jeune crack, Luis Enrique a néanmoins tenu à rendre du mérite à son prédécesseur sur le banc du PSG, Christophe Galtier, qui l'avait lancé en pro la saison passée : « Zaïre-Emery ? Tout le monde voit ce qu'il se passe. Je ne l'ai pas découvert, c'est Christophe Galtier qui l'a découvert avant », indique le technicien espagnol.

« Je l'ai vu jouer l'année dernière »