Le PSG interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour figurer dans la prochaine liste de Didier Deschamps en équipe de France, qui sera communiquée dans une semaine, Warren Zaïre-Emery cartonne cette saison au PSG. Et Luis Enrique indique clairement que son jeune poulain a désormais le niveau international...

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps communiquera sa liste pour les prochains rendez-vous de l'équipe de France face à Gibraltar et la Grèce. Et fort de son excellent état de forme avec le PSG et notamment de ses deux dernières performances de haut rang face au Milan AC (3-0) et à Brest (victoire 3-2), Warren Zaïre-Emery pourrait bien être convoqué chez les Bleus pour la première fois de sa jeune carrière. À 17 ans, le milieu de terrain du PSG pourrait même devenir le plus jeune capé de l'histoire de l'équipe de France.

PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à une recrue du mercato https://t.co/9N5ufrjWCD pic.twitter.com/3zKA7p48ed — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Moi, je sélectionnerais Warren à chaque fois »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a évoqué cette éventuelle convocation de son jeune crack du PSG en équipe de France : « Si j'étais sélectionneur de l'équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol », a lâché l'entraîneur du PSG.

« C'est un exemple »