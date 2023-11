Neymar quitte le PSG, les regrets sont déjà grands

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les doutes étaient déjà grands pour l’avenir de Neymar après son départ du PSG pour l’Arabie saoudite, sa rupture des ligaments croisés du genou gauche vient encore compliquer les choses pour l’international auriverde. Au Brésil, certains observateurs se montrent d’ailleurs fatalistes concernant le possible retour de l’attaquant de 31 ans.

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, après six saisons de montagnes russes, Neymar a pris la direction de l’Arabie saoudite et d’Al Hilal pour une nouvelle aventure qui s’écrit déjà en pointillé, la faute à sa rupture des ligaments croisés du genou gauche qui pourrait l’éloigner des terrains pendant près d’une année. Dans contexte, difficile d’imaginer Neymar retrouver un niveau proche de celui qui était le sien par le passé aux yeux de Zé Elias.

« Impossible de le voir revenir au plus haut niveau »

« Il avait encore 2-3 bonnes saisons à offrir au football européen. Mais il a fait un choix clair, celui de l'argent , juge pour L’Equipe l'ancien milieu de l'Inter Milan, devenu consultant sur ESPN . Et avec cette blessure au genou, ça me semble impossible de le voir revenir au plus haut niveau. »

« Je ne le vois pas retrouver son physique d'il y a 4-5 ans »