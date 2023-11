PSG : Mbappé répond à la polémique sur le Ballon d’Or !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses statistiques XXL sur l'ensemble de la saison 2022-2023 avec le PSG et l'équipe de France, Kylian Mbappé s'est incliné devant Lionel Messi dans la course au Balllon d'Or, qui a donc été remis à l'attaquant argentin lundi soir. Et le capitaine des Bleus s'est exprimé à ce sujet en répondant à la déception d'un enfant.

Comme beaucoup d'éditions passées, ce Ballon d'Or 2023 n'échappe pas à la polémique, certains estimant que la prestigieuse récompense individuelle aurait dû revenir à Kylian Mbappé ou à Erling Haaland plutôt qu'à Lionel Messi. Mais les votes ont tranché, et la Coupe du Monde remportée par l'attaquant argentin de l'Inter Miami a clairement joué en sa faveur, mais si sa saison 2022-2023 au PSG ne restera pas dans les mémoires. Loin de là.

« Je ne comprends pas, tu as quand même marqué trois buts en finale »

À l'occasion d'une campagne menée par la fondation OneSight mardi, à Port-Marly dans les Yvelines, Kylian Mbappé est venu rendre visite à des enfants, et l'un d'entre eux n'a pas hésité à signifier à l'attaquant du PSG sa grande déception sur le verdict du Ballon d'Or : « Franchement, c’est vraiment dommage que tu n’aies pas gagné le Ballon d’Or ! Je ne comprends pas, tu as quand même marqué trois buts en finale ! », a lâché un certain Lokmane à Kylian Mbappé, selon des propos rapportés par Le Parisien . Et la star du PSG n'a pas manqué de répondre à son admirateur.

« Il faut savoir garder la tête haute et rester correct »