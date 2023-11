Ballon d’Or : Il affiche un regret avec Neymar au PSG

Hugo Chirossel

Considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar a fini par quitter le PSG cet été après de multiples déceptions. Pour Jérôme Rothen, l’international auriverde était même un candidat au Ballon d’Or au moment de son arrivée, un trophée qu’il n’a finalement jamais remporté.

Le PSG avait frappé fort lors du mercato estival 2017. En plus de Kylian Mbappé, le club de la capitale avait déboursé 220M€ pour s’attacher les services de Neymar. Ce dernier, qui avait tout gagné avec le FC Barcelone, était arrivé avec le statut d’un des meilleurs joueurs du monde.

«Tout le monde le voyait comme un futur Ballon d’Or»

Pour Jérôme Rothen, en raison de son talent et du prix de son transfert, Neymar était à ce moment-là un candidat au Ballon d’Or. « C’était le joueur le plus cher de l’histoire du football à ce moment-là, donc ça veut dire que tout le monde le voyait comme un futur Ballon d’Or », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«On ne s’est même pas posé la question de savoir s’il méritait un Ballon d’Or»