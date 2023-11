PSG : Messi, Benzema... Il annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a été classé troisième lors de la cérémonie du Ballon d'Or, derrière Erling Haaland et Lionel Messi. Interrogé sur la position du Français, Robin Le Normand n'a pas hésité à le comparer à la Pulga et Karim Benzema, affirmant qu'il allait lui-aussi remporter le Graal un jour.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, organisée au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir, Lionel Messi a été sacré pour la huitième fois de sa carrière. De son côté, Kylian Mbappé a découvert le podium, étant classé troisième derrière Erling Haaland et la Pulga .

PSG : Zaïre-Emery vise un nouveau record historique ! https://t.co/rTti0d6O2Y pic.twitter.com/JIkSWIKJr1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Mbappé est comparé à Messi et Benzema

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Robin Le Normand a pris position sur le Ballon d'Or, plus précisément sur le classement de Kylian Mbappé. Après avoir comparé le numéro 7 du PSG à Lionel Messi (36 ans) et Karim Benzema (35 ans), le défenseur central de la Real Sociedad et de l'Espagne a fait une prédiction. En effet, celui qui a snobé l'équipe de France de Didier Deschamps voit Kylian Mbappé (24 ans) succéder aux deux stars trentenaires pour le Ballon d'Or. Karim Benzema ayant été sacré en 2022.

«On parle d’un potentiel Ballon d‘or»