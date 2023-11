PSG : Zaïre-Emery raconte sa dernière masterclass !

Axel Cornic

La Ligue 1 a appris à connaitre Warren Zaïre-Emery depuis le début de la saison, avec une place toujours plus importante au sein du Paris Saint-Germain. Mais l’Europe ne l’a découvert que récemment, lorsqu’il a été élu homme du match à l’occasion du choc face à l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0).

Il semble être la pierre sur laquelle le PSG souhaite construire son tout nouveau projet. Car avec l’avenir de Kylian Mbappé toujours empli de doutes, c’est bien Warren Zaïre-Emery qui représente l’avenir du club parisien Mais à 17 ans il est également le présent, puisqu’il s’est affirmé comme un titulaire en puissance de Luis Enrique.

PSG : L’ultimatum du Real Madrid à Mbappé pour son transfert https://t.co/tA5w4NSAaz pic.twitter.com/x4LFl0eQfD — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« J’ai donné tout ce que j’avais, comme dans chaque match »

Face à l’AC Milan en Ligue des Champions il a crevé l’écran et l’Europe a donc découvert la nouvelle pépite du PSG. « J’ai donné tout ce que j’avais, comme dans chaque match. Mais ce n’est pas parce que je jouais en Ligue des Champions contre Milan » a confié Zaïre-Emery, dans un entretien accordé à Tuttosport . « Je veux donner toujours le meilleur de moi-même, quelle que soit la compétition. Je suis ambitieux, je me fixe des objectifs et je donne tout pour les atteindre ».

« C’était seulement un match, c’est déjà archivé »