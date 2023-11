Stupeur au PSG, il prépare un sale coup avec cette star

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aimerait boucler la signature de Victor Osimhen en 2024. Toutefois, la direction du Napoli compterait plomber les plans parisiens. En effet, Aurelio De Laurentiis serait convaincu de pouvoir rouvrir les négociations avec Victor Osimhen, et ce, pour le prolonger au-delà du 30 juin 2025.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'offrir les services de Victor Osimhen. Toutefois, la direction du Napoli s'est montrée trop gourmande pour la vente de son numéro 9.

PSG : Zaïre-Emery vise un nouveau record historique ! https://t.co/rTti0d6O2Y pic.twitter.com/JIkSWIKJr1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Le PSG n'a pas oublié Osimhen

Contraint de tirer un trait sur Victor Osimhen l'été dernier, Luis Campos s'est rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, arrachés respectivement à Benfica et à l'Eintracht Francfort. Et malgré ces deux arrivées au poste de buteur, le conseiller football du PSG compterait toujours boucler le transfert de l'international nigérian. Toutefois, le Napoli devrait faire le maximum pour bloquer le départ de Victor Osimhen.

Naples y croit dur comme fer pour Osimhen