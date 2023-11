Le PSG aura sa chance pour cette star de Deschamps

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de projet, délaissant les talents étrangers pour se concentrer sur la filière française. Un grand pas a déjà été fait avec par exemple les arrivées d’Ousmane Dembélé ou de Lucas Hernandez, mais les dirigeants parisiens semblent rêver plus grand pour les prochaines sessions de mercato.

Finie l’époque ou l’espagnol ou l’anglais régnaient en maître dans le vestiaire du PSG. On y parle de plus en plus français et c’est notamment grâce au mercato opéré par Luis Campos cet été, avec l’arrivée de nombreux joueurs de l’équipe de France.

Il explose au PSG, Zaïre-Emery dévoile son secret https://t.co/BSj0UVL5ns pic.twitter.com/hv5yRORtvv — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Les regrets du PSG

Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que le PSG espérait faire mieux, avec notamment un autre international français. Il s’agit de Marcus Thuram, qui à la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach a décidé de rejoindre l’Inter plutôt que de poser ses valises à Paris. Récemment, la presse italienne a révélé que ce choix aurait grandement été influencé par son père, Lilian Thuram.

Ça ne presse pas pour Rabiot