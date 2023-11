Neymar au cœur d’un nouveau scandale ?

Alexis Brunet

Neymar a quitté le PSG cet été, pourtant il continue toujours de faire polémique. En effet, alors qu'il est actuellement blessé, le numéro 10 brésilien a encore une fois organisé une fête de tous les excès. Cela passe mal, d’autant plus que ce dernier doit bientôt se faire opérer. Sa fiancée a même pris la parole, et elle paraît très pessimiste au sujet de l'attaquant.

Durant ses six années au PSG, Neymar a énormément fait parler de lui. Autant pour ses buts et passes décisives que pour son hygiène de vie. Le Brésilien est réputé comme étant un bon vivant, et il n'est jamais le dernier pour faire la fête. Cela l'a peut-être empêché de devenir le meilleur joueur du monde, d'après de nombreux observateurs.

Neymar a organisé une énorme fête

Depuis son transfert à Al-Hilal, Neymar ne s'est pas calmé. En effet, d'après les informations de L'Équipe , le Brésilien a organisé une fête de tous les excès dernièrement, dans sa villa de Mangaratiba, près de Rio de Janeiro. Cela passe mal, car l'attaquant est blessé actuellement, et il doit bientôt se faire opérer.

«Il était tellement fort», un joueur du PSG s’enflamme pour Neymar https://t.co/0Pni6ByEZF pic.twitter.com/pspLKUR8jb — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

La fiancée de Neymar s'exprime