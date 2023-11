Lâchée par le PSG, cette star vit un calvaire

Amadou Diawara

Après avoir pris sa retraite internationale, Sergio Ramos a annoncé qu'il était de nouveau à la disposition de la sélection espagnole. Toutefois, Luis de la Fuente ne semble pas être prêt à rappeler l'ancien défenseur central du PSG. En effet, la patron de la Roja ferait toujours confiance aux joueurs appelés lors des derniers rassemblements.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Sergio Ramos n'a pas été prolongé par le PSG. Contraint de se trouver un nouveau club, le défenseur central de 37 ans a décidé de faire son retour au FC Séville, son club formateur.

Une star du PSG menacée avant le choc https://t.co/AkvnawGPLX pic.twitter.com/nSXQnPPTRf — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Sergio Ramos veut revenir en sélection

Très performant sous les couleurs du FC Séville cette saison, Sergio Ramos espère retrouver la sélection espagnole. En effet, l'ancien capitaine du Real Madrid a annoncé clairement qu'il sortait de sa retraite internationale, étant désormais à la disposition de Luis de la Fuente. Toutefois, le patron de la Roja ne serait pas vraiment intéressé par la candidature de Sergio Ramos.

Luis de la Fuente a d'autres priorités