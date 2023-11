Lionel Messi Ballon d'Or, «c'est truqué» !

Thibault Morlain

Le verdict est donc tombé ce lundi et c'est Lionel Messi qui a remporté le Ballon d'Or 2023. L'Argentin succède à Karim Benzema et être sacré pour la 8ème fois de sa carrière. Mais voilà que ce succès est loin de faire l'unanimité. Ainsi, après avoir vu Messi soulever le Ballon d'Or, certains crient au scandale.

Ce lundi, au théâtre du Châtelet, le gratin du football mondial était réuni pour la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or. Et à Paris, c'est Lionel Messi qui a été sacré, l'emportant pour la 8ème fois. Au palmarès, l'Argentin a devancé Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé.

Ballon d’Or : Messi sacré, Cristiano Ronaldo explose de rire https://t.co/NON5LpfniY pic.twitter.com/tqPIKNVCVF — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Haaland méritait-il plus que Messi ?

Pour les fans de Lionel Messi, ce Ballon d'Or ne soulève aucun débat. En revanche, pour d'autres, le sacre de l'Argentin n'est pas mérité. Si le désormais octuple lauréat a remporté la Coupe du monde, certains considèrent que la saison d'Erling Braut Haaland avec Manchester City est meilleure. Le Norvégien n'a finalement fini que 2ème.

« Faut arrêter... »