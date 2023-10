Lionel Messi prépare du lourd pour son avenir

Thibault Morlain

A 36 ans, Lionel Messi a reçu ce lundi à Paris son huitième Ballon d'Or. Une nouvelle consécration pour l'Argentine qui se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière. Pour autant, le joueur de l'Inter Milan n'aurait pas prévu de raccrocher les crampons tout de suite. Voilà d'ailleurs ce que préparerait Messi pour son avenir.

Jusqu'où s'arrêtera Lionel Messi ? Alors que l'Argentin était déjà le plus grand détenteur du nombre de Ballon d'Or, voilà qu'il vient d'en rajouter un 8ème à sa collection. De quoi rendre encore plus belle la carrière du champion du monde 2022. Et visiblement, ça ne devrait pas s'arrêter prochainement pour Messi...

PSG : Mbappé interpelle Messi après le Ballon d'Or https://t.co/3VTydqJlgL pic.twitter.com/qxBXygv7zv — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Pas de retraite imminente !

Lionel Messi en a encore sous le pied et l'Argentin aurait prévu de jouer encore quelques saisons. Sur le plateau d' El Chiringuito , Lobo Carrasco a assuré que le joueur de l'Inter Miami n'allait pas prendre sa retraite en 2024. Concentré sur la Copa America à venir, l'Argentin aurait d'ailleurs l'envie de disputer la prochaine Coupe du monde, en 2026.

Messi, futur directeur sportif du FC Barcelone ?

Toutefois, tôt ou tard, Lionel Messi prendra sa retraite. Quid alors de l'après pour le désormais octuple Ballon d'Or ? Lobo Carrasco a poursuivi en explique que l'ancien joueur du FC Barcelone souhaitait devenir directeur sportif du club catalan ou bien directeur technique de l'Argentine. A suivre...