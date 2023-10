Messi vide son sac au sujet de Cristiano Ronaldo

Alexis Brunet

Depuis presque vingt ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont entretenu une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. L'Argentin devance le Portugais au niveau des Ballon d'or, car le joueur de l'Inter Miami vient d'en acquérir un huitième, alors que l'attaquant d'Al-Nassr en a lui cinq. Si les deux hommes en sont arrivés là, c'est qu'ils se sont mutuellement tirés vers le haut, c'est en tout cas l'avis de Lionel Messi.

Pour la huitième fois de sa carrière, Lionel Messi a donc remporté le Ballon d'or. L'Argentin a devancé cette année Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le joueur de Manchester City et celui du PSG semblent être promis à un avenir doré, et cela pourrait donner une magnifique rivalité, comme celle qui a existé entre Messi et Ronaldo.

«Nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement»

Justement, pour L’Équipe , Lionel Messi est revenu sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Selon lui, cela a servi les deux joueurs, dans leur quête de succès. « Ce fut une très belle bataille, entre guillemets, au niveau sportif. Nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement, car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Lui aussi a toujours voulu tout gagner, tout le temps. Ce fut une période très agréable à vire pour nous deux, et pour tous les gens qui aiment le football. »

Messi salue la régularité de Cristiano Ronaldo