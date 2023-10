Le clan Messi voulait rester au PSG, il vide son sac

Alexis Brunet

Lionel Messi a quitté le PSG cet été, après deux saisons en France. Cela n'a pas forcément collé entre le club de la capitale et l'Argentin. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé sur Paris lors de la cérémonie du Ballon d'or, qu'il a encore une fois remporté. L'attaquant a même fait une confidence, en affirmant que ses enfants ne voulaient pas quitter la ville lumière.

À l'été 2021, le PSG réussissait à ce moment-là l'un des plus grands coups de l'histoire du mercato. Le club de la capitale profitait du fait que le FC Barcelone ne pouvait pas garder Lionel Messi, pour mettre la main sur l'Argentin. Au final, ce dernier n'est resté que deux saisons à Paris, et cela s'est plutôt mal passé.

Messi garde de bons souvenirs au PSG

À l'occasion de la cérémonie du Ballon d'or, et donc de son huitième sacre, Lionel Messi est revenu sur son aventure au PSG. Même si cette dernière s'est un peu mal passée, l'Argentin garde toujours des bons souvenirs. « L’impact du PSG dans ce Ballon d’Or et le souvenir que j’en garde ? J’ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons mais j’en ai beaucoup profité. D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas vraiment passé comme je l’espérais mais je garde de très bons souvenirs et ils sont nombreux. »

Ballon d’or : Messi sacré, est-ce mérité ? https://t.co/UD59WSsflA pic.twitter.com/DKLdZMQ0y7 — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Les enfants de Messi voulaient rester à Paris