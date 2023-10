Messi fait une folle prédiction sur Mbappé

Alexis Brunet

Lionel Messi a remporté lundi soir son huitième Ballon d'or. Une statistique qui en dit long sur l'immense carrière de l'Argentin. Mais il y a de fortes chances qu'il ne gagne plus ce trophée, depuis son exil hors d'Europe, à l'Inter Miami. Pour prendre sa succession, l'attaquant mise surtout sur un joueur, Kylian Mbappé.

Lionel Messi était de retour à Paris lundi soir. Ce n'était pas pour rendre visite à son ancien club le PSG, mais pour participer à la cérémonie du Ballon d'or. L'Argentin a d'ailleurs fait mieux que de participer, car il a remporté la précieuse récompense, devant Erling Haaland, et Kylian Mbappé notamment. C'est la huitième fois de sa carrière que l'ancien attaquant parisien gagne ce trophée, c'est d'ailleurs le record.

«Ils seront très bientôt vainqueurs du Ballon d’or !»

Il y a de fortes chances pour que cela soit le dernier Ballon d'or de Lionel Messi. L'Argentin s'est exilé depuis cet été à l'Inter Miami, en MLS, qui est un championnat encore mineur. De plus il ne participera bien sûr pas à la Ligue des champions, ce qui est un vrai plus pour s'emparer du trophée. En conférence de presse, l'ancien joueur du PSG s'est exprimé sur la nouvelle génération, et sur ses potentiels successeurs au palmarès du Ballon d'or. Pour lui deux noms ressortent clairement, Erling Haaland, et Kylian Mbappé. « Avec Kylian Mbappé, on s’est dit quelques mots, demandé comment ça allait. Nous avons une bonne relation et nous nous sommes battus pour les mêmes objectifs. Nous avons une relation tout à fait normale. J’ai partagé deux années dans le même club avec Kylian Mbappé. Je connais son immense talent. C’est un joueur très jeune, on les retrouvera à l’avenir lui et Haaland. Ils seront très bientôt vainqueurs du Ballon d’Or ! »

Haaland a remporté le trophée Gerd Müller

En attendant de remporter le Ballon d'or, Erling Haaland peut déjà se vanter d'avoir reçu une prestigieuse récompense. Lors de la cérémonie, le Norvégien a mis la main sur le trophée Gerd Müller. Ce prix récompense le buteur le plus prolifique de la saison. L'attaquant de Manchester City a marqué 56 buts, en 57 rencontres, toutes compétitions confondues.