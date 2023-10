Ballon d’Or, Zidane, Deschamps… Une semaine de folie pour Elye Wahi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A tout juste 20 ans, Elye Wahi vit un rêve éveillé. Encore plus depuis son transfert au RC Lens, cet été. Présent à la cérémonie du Ballon d’Or pour le Trophée Kopa, l’attaquant français sera également aux côtés de Zinedine Zidane, Laurent Blanc et Didier Deschamps ce mardi pour un événement exceptionnel.

Ligue des Champions, Ballon d’Or, Zinedine Zidane. Le programme d’Elye Wahi (20 ans) ressemble à celui d’un Roi. Et c’est effectivement le cas pour le nouveau petit Prince du RC Lens, buteur contre Arsenal le 3 octobre dernier pour la superbe victoire nordiste (2-1) puis de nouveau face au PSV Eindhoven (1-1). Des prestations européennes de premier plan pour l’un des cadres de Thierry Henry en équipe de France Espoirs, autre équipe dont il est l’un des plus grands joyaux. Présent ce lundi à la cérémonie du Ballon d’Or, Elye Wahi est en course pour le Trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Si la récompense a de grandes chances d’atterrir entre les mains de l’OVNI du Real Madrid, Jude Bellingham, le Lensois n’a pas à rougir et fait aujourd’hui partie des golden boy du marché mondial. Un talent qui va, en plus, vivre une autre soirée exceptionnelle cette semaine…

Au coup d’envoi du match des Légendes

Ce mardi, au stade Félix Bollaert (19h30), le public lensois a rendez-vous avec d’autres étoiles. A l’initiative de Pascal Olmeta et au profit de son association, « Un sourire, un espoir pour la vie », une rencontre opposant les éternels du RC Lens aux légendes de l’équipe de France va avoir lieu. Le « match des Légendes » dont le coup d’envoi sera donné, selon nos informations, par Elye Wahi ! L’occasion pour le nouveau chouchou de Bollaert de croiser Zinedine Zidane et Didier Deschamps, qui seront réunis dans l’équipe de France qui affronter les Goat du RCL. Selon nos sources, près de 25 000 billets ont déjà trouvé preneur. Et la billetterie continue de chauffer ces dernières heures...