Messi débarque à Paris, il va écœurer Mbappé

Arnaud De Kanel

La cérémonie du Ballon d'Or se tiendra ce lundi soir au théâtre du Chatelet à Paris. Grand favori pour succéder à Karim Benzema malgré une saison en demi-teinte avec le PSG, Lionel Messi aurait atterri dans la capitale. Preuve, s'il en fallait encore une, qu'il se dirige vers son huitième Ballon d'Or, trophée qui devrait donc encore échapper à Kylian Mbappé.

Plus rien ne semble aller dans le sens contraire. Lionel Messi se dirige vers le gain de son huitième Ballon d'Or ce lundi soir. Moins régulier sur la saison complète qu'un Kylian Mbappé, l'Argentin devrait néanmoins devancer le Français chez lui, dans sa ville.

Grand favori du ballon d’or 2023, Lionel Messi est bien à Paris 📍#BallonDor pic.twitter.com/iKIbXiWavo — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 30, 2023

Messi est arrivé à Paris

C'est la confirmation de ce qui se dit depuis plusieurs jours. Selon les informations de Fabrice Hawkins, Lionel Messi serait arrivé à Paris. L'ancien joueur du PSG fait rarement le déplacement pour rien et cela prouve donc qu'il va vraisemblablement remporter un nouveau Ballon d'Or, au grand dam de Kylian Mbappé.

Messi favori pour le Ballon d'Or