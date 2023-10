Le boss du Real Madrid tranche pour un joueur de Deschamps !

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, Eduardo Camavinga voyage entre le milieu de terrain et le poste de latéral gauche. L’international français préfère jouer dans l’entrejeu comme il l’a déjà fait savoir. Et le président Florentino Pérez aurait finalement trancher : Camavinga ne doit plus jouer derrière selon la presse espagnole.

Pendant la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a utilisé Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche lors du dernier match de poule perdu par l’équipe de France face à la Tunisie (1-0). Ce qui a par la suite donné des idées à Carlo Ancelotti avec le Real Madrid au fil de la saison dernière ou encore lors de l’exercice en cours.

Florentino Pérez ne veut plus voir Eduardo Camavinga au poste de défenseur au Real Madrid !

Cependant, le patron dirait stop. D’après les informations de Relevo , Florentino Pérez ne souhaiterait pas qu’Eduardo Camavinga continue d’être occasionnellement utilisé comme latéral gauche par Carlo Ancelotti. En effet, le président du Real Madrid, qui a bouclé son transfert en provenance du Stade Rennais à la toute fin du mercato estival de 2021, exigerait que l’international français évolue à son poste de prédilection… au milieu de terrain !

Eduardo Camavinga lui a donné raison pendant le Clasico