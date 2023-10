Messi, Mbappé… Les Français ont fait leur choix pour le Ballon d'or

Alexis Brunet

Lundi soir, nous connaîtrons le nom du nouveau Ballon d'or. Plusieurs joueurs font figure de favoris pour ce titre tant convoité. Les noms de Lionel Messi, Kylian Mbappé, et Erling Haaland reviennent avec insistance. D'après un sondage, près d'un Français sur deux pense que le champion du monde 2018 mérite cette récompense.

Qui succédera à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'or ? L'ancien joueur du Real Madrid fait partie des candidats à sa propre succession, mais il n'est clairement pas le favori. Le trophée pourrait bien revenir à un habitué de la cérémonie, l'Argentin Lionel Messi.

Les Français votent en majorité Mbappé

Lionel Messi est le grandissime favori du Ballon d'or, notamment grâce à sa victoire avec l'Argentine à la Coupe du monde 2022. Mais pour les Français, c'est Kylian Mbappé qui devrait recevoir cette récompense. En effet, d'après un sondage Odoxa pour Winamax et RTL , 46% des Français pensent que l'attaquant du PSG mérite ce trophée.

Mbappé - PSG : Il annonce un coup de théâtre https://t.co/v1LAf5ppzl pic.twitter.com/kwHnc9udw2 — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Erling Haaland, l'autre grand favori

En plus de Messi et Mbappé, un troisième joueur fait partie des favoris. Il s'agit d'Erling Haaland. Le Norvégien sort d'une grande saison au cours de laquelle il a notamment remporté la Premier League, dont il a fini meilleur buteur, et la Ligue des champions, avec son club de Manchester City.