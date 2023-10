Ballon d’or : Messi sacré, est-ce mérité ?

La rédaction

Ce lundi 30 octobre, Lionel Messi est un peu plus entré dans l’histoire du football. Vainqueur de tous les trophées possibles en club et en équipe nationale, l’Argentin couronné champion du monde au Qatar en décembre 2022 a raflé le 8ème Ballon d’or de sa carrière devant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mais selon vous, cette récompense est-elle méritée ? C’est notre sondage du jour !

Pour la quatrième fois consécutive, le Théâtre du Châtelet a été la scène du Ballon d’or. Et comme ce fut le cas à deux reprises, en 2019 et en 2021, Messi a été sacré meilleur joueur de l’année. La saison dernière, l’Argentin a mis les mains sur le trophée dont il rêvait depuis petit : la Coupe du monde.

Lionel Messi sacré pour la 8ème fois

Après être passé au travers au Brésil en 2014 et avoir vu l’Allemagne être sacrée championne pour la quatrième fois de son histoire, Lionel Messi a enfin pu offrir une troisième étoile de championne du monde à l’Albiceleste au Qatar à l’automne dernier. Avec sept réalisations, dont un doublé en finale de Coupe du monde face à l’équipe de France de Kylian Mbappé, Messi est devenu champion et a remporté l’ultime titre qui lui manquait avant de partir vivre son rêve américain à l’Inter Miami cet été.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Mbappé et Haaland ont empilé les buts et les trophées, une injustice ?

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont regardé Lionel Messi soulever le 8ème Ballon d’or de sa carrière. Et ce, malgré le triplé de Mbappé en finale du Mondial et son titre de soulier d’or de la compétition. En outre, l’attaquant du PSG a inscrit 54 buts toutes compétitions confondues avec le club parisien et les Bleus. De son côté, Erling Braut Haaland a signé un triplé historique avec la Ligue des champions, la FA Cup et la Premier League avec Manchester City. En outre, Haaland a été le meilleur buteur du championnat, de la C1 et du monde la saison dernière avec 56 réalisations.



Lionel Messi a-t-il plus mérité son Ballon d’or que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ?