Ballon d’Or : Messi sacré, Cristiano Ronaldo explose de rire

Alexis Brunet

Lionel Messi a remporté lundi soir son huitième Ballon d'or. L'Argentin a devancé deux autres grands joueurs, Erling Haaland, et Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo lui ne faisait pas partie des trente nommés. Le Portugais est d'ailleurs sorti du silence pour commenter le sacre du champion du monde 2022, et sa réaction est plutôt étonnante.

Comme chaque année, la cérémonie du Ballon d'or avait lieu à Paris. Les meilleurs joueurs du monde se sont donnés rendez-vous dans la capitale française pour la grande fête du football. Et le grand gagnant de la soirée se nomme Lionel Messi. L'Argentin a mis la main sur son huitième Ballon d'or. Une récompense qui accentue encore un peu plus son avance tout en haut du classement.

Messi devant Haaland et Mbappé

Au fur et à mesure des années, les joueurs présents sur le podium avec Lionel Messi ont varié. La première fois qu'il a reçu le trophée, en 2009, il devançait alors Cristiano Ronaldo et Xavi Hernandez. Quatorze ans plus tard, il s'est imposé devant la nouvelle génération, composée d'Erling Haaland, et de Kylian Mbappé. Comme quoi, les années passent mais Messi reste.

Ronaldo s'exprime sur le sacre de Messi