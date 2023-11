Mauvaise nouvelle pour Neymar, une date est fixée

Alexis Brunet

Neymar a quitté le PSG cet été, pour rejoindre le club d'Al-Hilal. Le Brésilien a mis fin à une grande époque de sa vie, mais pas aux blessures. En effet, ce dernier s'est blessé dernièrement avec le Brésil. Il ne pourra pas échapper à la case opération, et celle-ci serait même déjà prévue pour le 2 novembre.

Le PSG a effectué de grands changements cet été. Le principal a été de se séparer de Neymar. Le Brésilien, qui est resté six ans au club, a fait ses bagages direction l'Arabie saoudite, et le club d'Al-Hilal. Paris a empoché un chèque de 90M€ avec cette opération.

Neymar s'est blessé contre l'Uruguay

Neymar et le PSG ont malgré tout dû être heureux d'enfin se séparer. Le climat était tendu entre le Brésilien et les supporters parisiens, et l'attaquant était très souvent blessé. Malheureusement cela n'a pas trop évolué depuis son départ de Paris, car ce dernier s'est blessé avec le Brésil face à l'Uruguay, le 17 octobre dernier.

«Il était tellement fort», un joueur du PSG s’enflamme pour Neymar https://t.co/0Pni6ByEZF pic.twitter.com/pspLKUR8jb — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Neymar devrait être opéré le 2 novembre