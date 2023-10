Ballon d'Or : Messi réussit un coup historique

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d'Or, qui lui été décerné par David Beckham lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. A 36 ans et 158 jours, la Pulga devient le joueur le plus âgé à remporter le Graal depuis Stanley Matthews en 1956.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Lionel Messi a été sacré pour la huitième fois. Auréolé de son titre de champion du monde avec l'Argentine, l'ancien joueur du PSG s'est totalement enflammé. « Que représente ce huitième Ballon d'Or ? Tous les Ballons d'Or sont spéciaux. J'ai connu d'immenses réussites au Barça mais les récompenses que j'ai obtenues grâce à l'Argentine sont encore plus importantes. Gagner la Coupe du monde c'était fou et j'espère qu'on gagnera à nouveau la prochaine édition », s'est réjoui Leo Messi sur la chaine L'Equipe , avant d'en rajouter une couche.

Messi est sacré à 36 ans et 158 jours

« Pensez-vous être le meilleur joueur de l'histoire ? Je ne sais pas si je suis le meilleur, je ne me pose pas la question et ça ne m'intéresse pas. Le fait qu'on dise que je fais partie des meilleurs c'est déjà un honneur. Tous les enfants veulent jouer au foot et tenter de faire partie des meilleurs », a confié Lionel Messi.

PSG : Gros transfert plombé par un membre de France 98 ? https://t.co/ShNUHuxnjO pic.twitter.com/Pr4Jn6Etqv — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Matthews a remporté le Ballon d'Or à 41 ans