«C’était fou», Messi en remet une couche devant Mbappé !

Opposé à la France de Kylian Mbappé, Lionel Messi a réussi à mener l'Argentine vers la victoire en finale de la Coupe du Monde. Sacré face à son ancien coéquipier du côté du PSG, l'actuel pensionnaire de l'Inter Miami s'est totalement enflammé après avoir soulevé son huitième Ballon d'Or.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé (24 ans) et Lionel Messi se sont disputés le sacre final. Et malheureusement pour les Bleus de Didier Deschamps, l'Argentine s'est finalement imposée à l'issue de la séance des tirs au but. Alors qu'il a soulevé son huitième Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Leo Messi (36 ans) a fait part de son immense bonheur.

«Gagner la Coupe du monde c'était fou»

« Que représente ce huitième Ballon d'Or ? Tous les Ballons d'Or sont spéciaux. J'ai connu d'immenses réussites au Barça mais les récompenses que j'ai obtenues grâce à l'Argentine sont encore plus importantes. Gagner la Coupe du monde c'était fou et j'espère qu'on gagnera à nouveau la prochaine édition » , s'est réjoui Leo Messi, avant d'être questionné sur le statut de meilleur joueur de l'histoire.

«J'espère qu'on gagnera à nouveau la prochaine édition »