Il détruit Lionel Messi, «c’est une farce !»

Axel Cornic

Le huitième Ballon d’Or de Lionel Messi est loin de faire l’unanimité. De plus en plus de voix s’élèvent pour contester cette récompense assignée au vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine, avec Erling Haaland et Kylian Mbappé qui ont terminé derrière malgré des prestations plus qu’abouties et surtout, des meilleures statistiques tout au long de la dernière saison.

L’ère de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland n’est pas encore arrivée. Les deux nouvelles superstars de la planète football vont devoir attendre au moins une année de plus avant de viser le Ballon d’Or, puisque Lionel Messi l’a remporté pour la huitième fois de sa carrière. Un choix très commenté, qui ne semble pas vraiment plaire à tout le monde…

« Ce Ballon d’Or n’est pas mérité »

C’est le cas de Lothar Matthäus, qui a estimé qu’Haaland méritait ce Ballon d’Or plus que Mbappé, mais surtout plus que Messi. « Tout au long de la saison, Haaland a fait mieux que Messi. Ce Ballon d’Or n’est pas mérité. C’est la preuve que la Coupe du monde compte plus que tout » a déclaré l’ancienne gloire du Bayern Munich et de l’Inter, qui a remporté la distinction de France Football en 1990 devançant l’Italien Salvatore Schillaci et son compatriote Andreas Brehme.

« J’ai toujours été un fan de Lionel Messi, mais ce vote est une farce ! »