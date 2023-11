Après le PSG, il voulait pousser Neymar à la retraite

Hugo Chirossel

Après six saisons faites de hauts et de bas, Neymar a définitivement mis un terme à son aventure au PSG cet été. L’international auriverde a pris la direction d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Mais Jérôme Rothen aurait préféré que, comme l’a fait Eden Hazard, le Brésilien mette un terme à sa carrière.

Arrivé en 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard a vécu quatre saisons très compliquées au Real Madrid. Gêné par des blessures à répétition, l’ancien international belge n’a jamais réussi à retrouver le niveau qui était le sien chez les Blues . À tel point que libre de tout contrat en fin de saison dernière, il a préféré mettre un terme à sa carrière.

«Ce que j’aurais aimé c’est qu’il décide de dire stop»

Âgé de 32 ans, Eden Hazard n’a qu’un an de plus que Neymar. Ce dernier a lui aussi été victime de nombreuses blessures au PSG qui ont gâché son aventure parisienne. Pour Jérôme Rothen, le Brésilien peut même être considéré comme un des plus grands gâchis de l’histoire du football.

«Il aime tellement l’oseille»