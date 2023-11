Viré par le PSG, il subit une humiliation

Jean de Teyssière

Quasiment quatre ans après avoir été viré par le PSG, Thomas Tuchel est depuis devenu l'entraîneur du Bayern Munich. Champion d'Allemagne titre, le club bavarois est pourtant tombé ce mercredi en Coupe d'Allemagne, face à la modeste équipe de Saarbrücken, pensionnaire de troisième division allemande (1-2). Un sacré exploit pour les uns, une belle humiliation pour les autres.

Les coupes nationales sont souvent le théâtre d'exploits retentissants de la part de petits clubs. À l'aube de l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en Coupe de France, certains regardent peut-être par delà la frontière et les petits clubs français pourront prendre l'exemple sur le retentissant exploit d'un club de troisième division.

Le Bayern Munich éliminé par une Saarbrücken (D3)

Quel exploit de Saarbrücken ! L'actuel 15ème de la troisième division allemande a réussi un sacré match en venant à bout de l'ogre bavarois du Bayern Munich. Après avoir concédé l'ouverture du score par l'inusable Thomas Müller (17ème), Saarbrücken n'a pas baissé les bras et a égalisé à la fin de la première mi-temps par Patrick Sontheimer. On se dirigeait vers la fin du match et les prolongations quand Marcel Gaus a transpercé le revenant Neuer à la 90+6ème minute de jeu. Deux tirs cadrés, deux buts pour les amateurs de Saarbrücken qui se souviendront longtemps de cet exploit.

EXCLU - Mercato - PSG : Virage à 180° pour le poste de latéral gauche ? https://t.co/bx5aZBmaDX pic.twitter.com/jzgWBauK7K — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Tuchel sous pression ?