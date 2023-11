Neymar se fait encore tacler après le PSG

Hugo Chirossel

Après six saisons, Neymar a quitté le PSG par la petite porte cet été pour rejoindre Al-Hilal, en Arabie Saoudite. L’international auriverde a laissé un goût d'inachevé à Paris, où il a été gêné par des blessures à répétition. Pour Jérôme Rothen, le Brésilien est un des plus grands gâchis de l’histoire du football.

Le PSG a décidé de changer beaucoup de choses au sein de son effectif cet été. Ce qui a entraîné à des départs de joueurs importants tels que Marco Verratti, Lionel Messi, Sergio Ramos ou bien Neymar. En ce qui concerne le Brésilien, recruté contre 220M€ en provenance du FC Barcelone en 2017, son expérience au PSG peut laisser un goût d'inachevé. S’il a été capable de fulgurance, il s’est plus fait remarquer par ses déboires extra-sportifs et ses blessures que par ses performances sur le terrain.

«C’est la Bérézina»

Pour Jérôme Rothen, Neymar peut même être considéré comme un des plus grands gâchis de l’histoire du football : « Forcément, par rapport au talent de Neymar, qu’il a eu FC Barcelone et les premières saisons au PSG. Il faut reconnaître que Neymar est un joueur fabuleux sur un terrain de football, quand il était passionné de football. Le problème c’est que ça s’est vite arrêté. Je vais être indulgent avec lui sur ses deux, trois premières saisons au PSG, mais après c’est la Bérézina », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC

«Il a montré que le football était secondaire pour lui»