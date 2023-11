Un joueur aide le PSG pour cette signature ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec la marque de boulangerie Paris Baguette. Son premier accord conclu avec une entreprise sud-coréenne. Un timing qui n’est pas anodin alors que Lee Kang-in a rejoint le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Celui-ci figure d’ailleurs au centre de la bannière officialisant le deal.

Arrivé cet été, Lee Kang-in est encore en pleine phase d’intégration sur le plan sportif, son début de saison ayant été perturbé par une blessure et sa participation aux Jeux asiatiques, mais le milieu offensif de 22 ans apparaît déjà comme une réussite sur le plan financier, alors que la vente de maillots à son nom explose, fort de son énorme popularité en Asie et plus particulièrement en Corée du Sud. Le PSG a d’ailleurs officialisé ce jeudi son premier partenariat avec une marque du pays de Lee Kang-in.

Après le PSG, il voulait pousser Neymar à la retraite https://t.co/hDu54V6B6g pic.twitter.com/idofOyVS4O — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Premier partenariat entre le PSG et une marque sud-coréenne

Le PSG et la marque de boulangerie Paris Baguette du groupe SPC ont en effet signé un partenariat global pour deux saisons, annonce faite par le club de la capitale ce jeudi dans un communiqué. Paris Baguette devient la première entreprise coréenne à conclure un partenariat avec la formation parisienne. « Nous sommes très heureux d'accueillir Paris Baguette, notre premier partenaire sud-coréen au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Depuis plus de 35 ans, Paris Baguette n'a cessé d'innover et de développer son savoir-faire unique autour d'un amour inconditionnel pour la ville de Paris, source d'inspiration mondiale, et pour la légendaire baguette. Nous sommes désormais prêts à aider Paris Baguette à mener sa quête d'excellence à l'international, et nous sommes fiers de pouvoir l'accompagner dans ses projets de croissance mondiale », s’est réjoui Marc Armstrong, Chief Revenue Officer du PSG.

« Nous sommes ravis »