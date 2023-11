PSG : Mbappé dégoupille, c'est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Brest, Kylian Mbappé a perdu ses nerfs en fin de match après des insultes du public breton. L'attaquant du PSG a chambré les fans brestois après avoir inscrit le but de la victoire (3-2) et son comportement a été vivement critiqué, notamment compte tenu de son statut de capitaine de l'équipe de France. Mais Jérôme Rothen prend la défense de Kylian Mbappé.

«Mbappé est au-dessus de tout ça»

« Il faut accepter, quand tu es chambreur, le retour de bâton de te faire chambrer. Le fait qu'il défende Achraf Hakimi, je n'y crois pas une seule seconde. Mbappé est au-dessus de tout ça (...) Sur la deuxième mi-temps, Brest méritait de s'imposer, et il y a ce penalty, un coup du sort, beaucoup de réussite pour les Parisiens », explique l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant d'en rajouter une couche.

«C'est une réaction humaine d'un joueur de football»