Une légende déclare sa flamme au PSG

Thomas Bourseau

Outre son pied droit magique, David Beckham est une icône du football pour avoir été le précurseur de la facette marketing du sport. Ayant décidé de clore sa carrière de joueur il y a dix ans de cela au PSG, l’Anglais a tenu un discours élogieux envers le club et la ville lundi soir pendant la cérémonie du Ballon d’or.

David Beckham devait prendre sa retraite en 2012, soit 20 ans après ses débuts à Manchester United à l’âge de 17 ans, au terme de son aventure de cinq ans au Los Angeles Galaxy. Comme révélé par sa femme Victoria Beckham dans le documentaire Netflix consacré au Spice Boy, le deal était de vivre à Manchester en famille.

Beckham a terminé une carrière de 21 ans… au PSG !

Néanmoins, après avoir reçu l’appel téléphonique du président Nasser Al-Khelaïfi en janvier 2013, David Beckham a pris la décision de faire sa Last Dance au PSG. En l’espace de six mois, l’icône de Manchester United avec qui il a remporté le trophée en 1999, a pu goûter à nouveau à la Ligue des champions et raccroché les crampons sur un titre de champion de France au Parc des princes avec le Paris Saint-Germain.

«Paris a toujours été spécial pour moi»