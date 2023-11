Le PSG boucle un transfert et régale Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique ne cesse de dire du bien du mercato estival effectué par la direction du PSG. Et lors de son passage en conférence de presse jeudi, le coach du club parisien a fait l’éloge… de Milan Skriniar ! Le défenseur slovaque répond aux critères de jeu recherchés et prônés par Enrique.

Milan Skriniar a été l’une des onze recrues bouclées par le PSG à l’intersaison pour Luis Enrique. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a vu chacune des lignes de son effectif être renforcée par le travail de ses dirigeants sur le marché des transferts. Les débuts du défenseur slovaque sont très bien perçus par le coach espagnol.

«C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément»

« Milan Skriniar, plus que tous les messages que je pourrais faire passer à son sujet, il faut surtout regarder ses minutes jouées et le contenu. C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément. Il a une grosse expérience internationale, il apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur central ». a confié Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi.

«Il arrive à lancer le jeu, à le faire progresser, ce qui est important pour nous»