Ballon d’or : Le PSG annonce du lourd, ça va plaire à Mbappé

Thomas Bourseau

Une fois encore, le Ballon d’or a échappé à Kylian Mbappé qui a vu Lionel Messi être sacré pour la deuxième fois en trois ans. Coach de Mbappé au PSG, Luis Enrique a confié en conférence de presse vouloir gagner un maximum de titres afin d’augmenter les chances de son attaquant pour le prochain Ballon d’or.

Kylian Mbappé a fait mieux qu’en 2018. Vainqueur du Mondial en Russie, l’attaquant du PSG avait été classé à la quatrième place de l’édition du Ballon d’or de cette année là. Finaliste de la Coupe du monde au Qatar et meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations, le capitaine de l’équipe de France a été élu troisième meilleur joueur de la saison dernière derrière Erling Braut Haaland et Lionel Messi.

Enrique s’engage à gagner des trophées au PSG pour que Mbappé se rapproche du Ballon d’or

Lauréat pour la huitième fois de sa carrière, Lionel Messi a avoué être persuadé qu’Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé rafleront la récompense individuelle ultime au fil de leurs carrières respectives. Entraîneur du PSG, Luis Enrique s’engage à remporter des trophées au sein du club parisien afin d’augmenter au maximum les chances de Mbappé pour le Ballon d’or, les trophées glanés en club et en sélection ayant une incidence importante sur l'identité du lauréat.

PSG : Jackpot pour Mbappé au Real Madrid https://t.co/I3wpc5JB4T pic.twitter.com/kRzJarjHQV — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Je suis sûr qu'il va gagner de nombreux Ballons d'or»