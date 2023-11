Il humilie Mbappé... et lui rend hommage !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la dernière finale de la Coupe du monde, remportée aux tirs-au-but par l'Argentine contre la France, Emiliano Martinez s'était notamment distingué par ses insultes et son chambrage envers Kylian Mbappé. Néanmoins, le portier argentin fait son mea culpa et rend un vibrant hommage à l'attaquant du PSG.

Lors de la finale de la dernière Coupe du monde, Emiliano Martinez s’est d’abord distingué en sortant une magnifique parade face à Randal Kolo Muani et toute fin de prolongation, puis de manière moins appréciable après le match. Le portier argentin avait effectivement chambre et insulté Kylian Mbappé. Mais quelques mois plus tard, il rend finalement hommage à l’attaquant du PSG.

Emiliano Martinez rend hommage à Kylian Mbappé

« Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs du monde. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’homme », lance le portier argentin dans une interview accordée à L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«Kylian est un exemple à suivre»