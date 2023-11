PSG - Zaïre-Emery : Il vend la mèche en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une semaine, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour affronter Gibraltar et la Grèce. Deux rencontres sans enjeux, mais l'annonce du sélectionneur est toutefois très attendue puisqu'un petit nouveau pourrait être intégré. En effet, Warren Zaïre-Emery a de grande chance d'être convoqué pour la première fois en équipe de France. Selon Bertrand Latour, cela ne fait même plus de doute.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery impressionne au PSG au point de convaincre Thierry Henry d'en faire le capitaine des Espoirs. Néanmoins, le sélectionneur des Bleuets pourrait bien devoir trouver un nouveau joueur pour porter le brassard. Et pour cause, le milieu de terrain parisien pourrait débarquer en équipe de France la semaine prochaine. Didier Deschamps dévoilera sa liste jeudi prochain pour affronter Gibraltar et la Grèce, et Warren Zaïre-Emery devrait y figurer selon Bertrand Latour.

Le PSG interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery ! https://t.co/xUw34YVtho pic.twitter.com/Ebv8reKOU3 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Il doit être appelé»

« Il doit être appelé et le sélectionneur Didier Deschamps n'est pas loin de penser comme moi. Il l'a déjà dit avec des mots très élogieux que l'on a rarement l'habitude d'entendre avec Didier Deschamps. Et l'absence d'Aurélien Tchouaméni lors du prochain rassemblement laisse à penser que Zaïre-Emery fera sa première apparition dans la liste de Didier Deschamps », assure le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Choc avant d'en rajouter une couche.

«Cela paraît totalement logique tant il survole les débats avec le PSG»