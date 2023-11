Le PSG reçoit une candidature inattendue

Thibault Morlain

Ancien joueur du PSG et formé au sein du club de la capitale, Kalifa Traoré évolue désormais aux Herbiers, en National 2. Et à 32 ans, il pense à son après-carrière, préparant déjà sa reconversion. Alors que Traoré voudrait devenir recruteur à l'avenir, il ne dit pas non pour proposer ses services au PSG.

Le 10 décembre 2013, Kalifa Traoré a disputé son seul match en pro avec le PSG. Et quel match ! Le titi parisien avait été titularisé pour la rencontre de Ligue des Champions face au Benfica. Depuis, Traoré a fait sa carrière loin du Parc des Princes et le voilà désormais aux Herbiers. Néanmoins, la flamme avec le PSG pourrait bien se raviver...

« Je suis une formation pour devenir recruteur »

Interviewé par Les Titis du PSG , Kalifa Traoré a donné de ses nouvelles. L'actuel joueur des Herbiers a alors évoqué la possibilité de revenir à Paris... en tant que recruteur. « J’évolue aux Herbiers depuis plus de sept ans. (...) En parallèle, je suis une formation pour devenir recruteur de jeunes footballeurs ».

« Peut-être que le PSG fera un jour appel à moi... »