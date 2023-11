Il quitte le PSG et vit un calvaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti cet été au FC Lorient en prêt, avec l’ambition d’obtenir du temps de jeu dans l’élite après un premier passage en Bretagne lors de la seconde partie de la saison dernière, Ayman Kari peine à lancer sa saison. Après avoir été absent plusieurs semaines, le joueur qui appartient toujours au PSG va encore devoir rester à l’écart des terrains après une entorse à la cheville.

Prêté par le PSG au FC Lorient l’hiver dernier, Ayman Kari a prolongé son passage en Bretagne où il est de nouveau prêté, cette fois-ci jusqu'en juin 2024. Celui qui a découvert la Ligue 1 sous le maillot des Merlus ne cachait pas ses ambitions au moment de signer son nouveau bail, espérant briller en attendant éventuellement de retrouver le PSG. « J’y ai pris mes marques, au sein d’un effectif de qualité , confiait le milieu de 18 ans cet été. Je peux me projeter avec ce groupe un peu plus que la saison passée et j’espère réaliser une belle saison avec les Merlus ». Mais Ayman Kari peine à remplir l’objectif qu’il s’était fixé.

Prêté par le PSG, il vit un début de saison cauchemar

Le joueur appartenant au PSG a dû attendre le week-end dernier pour lancer sa saison, avec 17 minutes disputées lors de la défaite du FC Lorient contre Reims (0-1). Ayman Kari souffrait d’une blessure au péroné après un coup reçu contre Concarneau en match de préparation en juillet. Mais le calvaire n’est pas terminé pour lui.

Nouvelle blessure pour Ayman Kari