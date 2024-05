Mercato : Le PSG prend rendez-vous pour la signature d’une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’été 2021 au PSG en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’est pas parvenu à faire l’unanimité depuis, de quoi laisser planer le doute sur son avenir dans la capitale, alors que le nom de Mike Maignan a notamment été évoqué ces dernières semaines en vue d’un possible retour. L’avenir de l’international italien devrait prochainement être clarifié.

Après un Euro XXL, s’achevant par le sacre de l’Italie, Gianluigi Donnarumma a posé ses valises dans la capitale en 2021 pour s’engager en faveur du PSG. Les attentes étaient grandes avec l’ancien portier de l’AC Milan, mais près de trois années plus tard, des critiques existent encore à son sujet, au point que le nom de Mike Maignan a notamment été évoqué en vue d’une possible arrivée à Paris. Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma devrait être rapidement fixé sur son avenir.

Mbappé s'en va, un transfert à 130M€ est programmé au PSG https://t.co/q9BZXz2MgI pic.twitter.com/mubQU0xj3b — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Discussions programmées pour la prolongation de Donnarumma

Selon les informations de Sky Italia , une rencontre est prévue à la fin de la saison entre le PSG et le clan Donnarumma, représenté par son agent Enzo Raiola. La volonté du portier de 25 ans est claire, rester dans la capitale en allongeant son engagement.

« Je me sens à la maison »