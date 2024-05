Mercato - PSG : Une star veut signer avec un projet fou !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma va prochainement faire l’objet de discussions avec la direction pour une prolongation. La position de l’international italien est claire, signer un nouveau bail avec le club de la capitale au sein duquel il est épanoui, avec un grand objectif en tête.

S’il continue de faire l’objet de critiques pour certaines erreurs dans les cages, Gianluigi Donnarumma voit son avenir au PSG, club dans lequel il évolue pour la troisième saison. « Je suis très heureux de ce que je suis en train de faire , confiait le vainqueur du dernier Euro il y a quelques semaines sur Canal+. Ce n’était pas facile au début. Ce n’est jamais facile quand on quitte son pays, ce n’est jamais facile de s’habituer à un nouveau pays. Maintenant, je me sens bien, je me sens à la maison et c’est le plus important pour avoir un meilleur rendement et aider l’équipe . » Un état d’esprit qui pourrait se matérialiser avec une prolongation.

Prolongation en vue pour Donnarumma ?

D’après Sky Italia , des discussions sont programmées entre le PSG et Enzo Raiola, agent du portier transalpin, au sujet d’une prolongation pour Gianluigi Donnarumma. Ce dernier souhaite étendre son engagement courant actuellement jusqu’en juin 2026, avec une volonté précise en tête.

Il vise le brassard

Le média italien révèle en effet que Gianluigi Donnarumma aimerait hériter du brassard de capitaine à l’avenir, actuellement en possession de Marquinhos. La hiérarchie va être bousculée en vue du départ de Kylian Mbappé, une situation dont il voudrait profiter à terme