PSG : Deschamps va-t-il convoquer Zaïre-Emery ?

Ce sera l'un des rares enjeux du prochain rassemblement de l'équipe de France qui dispute deux matches sans enjeux contre Gibraltar et la Grèce. La convocation de Warren Zaïre-Emery est en effet très attendue, ce qui serait un petit évènement compte tenu de l'âge du jeune milieu de terrain de 17 ans. Mais Didier Deschamps va-t-il convoquer le joueur du PSG ?

Dans une semaine, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour affronter Gibraltar et la Grèce. Deux rencontres sans enjeux compte tenu du fait que l'équipe de France est déjà qualifiée pour l'Euro 2024. Néanmoins, ce rassemblement pourrait avoir son importance. Et pour cause, il s'agira peut-être de la première convocation de Warren Zaïre-Emery en Bleus. Et pour cause, le milieu de terrain du PSG réalise un début de saison très impressionnant qui le rapproche grandement de l'équipe de France. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps le convoquera.

Le PSG interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery ! https://t.co/xUw34YVtho pic.twitter.com/Ebv8reKOU3 — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Deschamps adoube Zaïre-Emery

Si l'on en croit les récents propos de Didier Deschamps, cela ne semble pas faire beaucoup de doutes. « Oui, il me plaît, je l’ai déjà dit mais il plaît à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaîne des performances de très haut niveau donc c’est une très bonne chose Il est Français donc il est susceptible d’être sélectionné tôt ou tard », confiait le sélectionneur de l'équipe de France en marge de la remise du Ballon d'Or. Et Luis Enrique prédit également un avenir international à Warren Zaïre-Emery.

Luis Enrique n'a aucun doute