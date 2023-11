PSG : Après le mercato, Luis Enrique a pris une grande décision

Benjamin Labrousse

Alors que cet été, le PSG a réalisé un mercato estival ambitieux, le club de la capitale a notamment accueilli un nouveau défenseur central en la personne de Milan Skriniar. Arrivé libre à Paris en provenance de l’Inter Milan, le Slovaque semble donner satisfaction à Luis Enrique, qui le titularise quasiment à chaque match, ce qui n’était pas forcément attendu il y a encore quelques mois.

Et si le PSG avait enfin réglé l’un de ses problèmes majeurs ? Depuis plusieurs saisons, le club parisien semble pour le moins friable sur le plan défensif, et a donc tenté de renforcer ce secteur de jeu lors du dernier mercato estival. Avec le départ en fin de contrat de Sergio Ramos, le PSG a bouclé les recrutements de Lucas Hernandez contre 40M€, mais aussi de Milan Skriniar, arrivé quant à lui libre en provenance de l’Inter Milan.

« Je l'aime énormément »

Si l’international Français s’impose en tant que latéral gauche, le Slovaque lui, joue très régulièrement titulaire au poste de défenseur axial gauche. Arrivé lors d’un mercato estival où le PSG a énormément recruté, Milan Skriniar semble pleinement donner satisfaction à Luis Enrique qui a récemment avoué apprécier les qualités de son joueur. « Milan Skriniar, plus que tous les messages que je pourrais faire passer à son sujet, il faut surtout regarder ses minutes jouées et le contenu. C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément » , déclarait Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi à propos du joueur de 28 ans.

Milan Skriniar est le joueur le plus utilisé au PSG